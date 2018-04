tempo di lettura 1'

È stato Bill Rogin, il manager di(al secolo Ronald Lee Ermey) a dare, su Twitter, la notizia della scomparsa dell’attore reso celebre dae dal suo, la pellicola del 1987 dove ha interpretato l’iconico Sergente Maggiore Hartman.

Ermey è deceduto, all’età di 74 anni, a causa delle complicazioni derivate dalla polmonite.

Nato a Emporia il 24 marzo del 1944, aveva, sui malgrado, realmente intrapreso la carriera militare dopo che un giudice, in seguito ai molteplici arresti di Ermey, gli aveva concesso la possibilità di scegliere fra carcere e leva. Scelse la seconda opzione. Al cinema, oltre che per Kubrick, ha recitato anche in altri noti film quali Mississippi Burning – Le radici dell’odio, L’isola dell’ingiustizia – Alcatraz, Se7en e Sospesi nel tempo.

Statement from R. Lee Ermey’s long time manager, Bill Rogin:

It is with deep sadness that I regret to inform you all that R. Lee Ermey (“The Gunny”) passed away this morning from complications of pneumonia. He will be greatly missed by all of us.

Semper Fi, Gunny. Godspeed. pic.twitter.com/vf4O78JKmb

— R. Lee Ermey (@RLeeErmey) 15 aprile 2018