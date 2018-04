Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa diffuso dalla divisione nazionale dellarelativo all’uscita, prevista per il prossimo 25 aprile, di, il cinecomic dei fratelli Russo che riunirà molti dei personaggi più noti e celebri dell’Universo Cinematografico della Marvel.

Trovate tutte le informazioni qua sotto!

Milano, 20 aprile 2018 – Il nuovo attesissimo film Marvel Avengers: Infinity War sarà nelle sale italiane dal 25 aprile, anche in 3D, in concomitanza con il decimo anniversario di Marvel Studios. Terzo capitolo degli Avengers e diciannovesimo film targato Marvel Studios fino a oggi, Avengers: Infinity War sarà distribuito in circa 900 copie da The Walt Disney Company Italia.

Con una squadra che include supereroi provenienti da tutto l’Universo Cinematografico Marvel, gli Avengers e i loro alleati dovranno essere pronti a sacrificare tutto nel tentativo di sconfiggere il potente Thanos prima che il suo impeto di devastazione e rovina porti alla fine dell’universo.

“Non credo che gli spettatori abbiano mai visto un film con un tale livello di intensità, con una posta in gioco così alta e con tutte queste ramificazioni all’interno dell’Universo Cinematografico Marvel prima d’ora”, spiegano i registi Anthony e Joe Russo.

Potente signore della guerra e despota, famigerato in tutta la galassia per la sua malvagità, Thanos è l’unico antagonista talmente potente da incutere terrore soltanto con il suo nome. Rappresenta una minaccia catastrofica per tutto il genere umano, oltre che per tutti gli Avengers, e non si fermerà di fronte a nulla pur di conquistare le sei Gemme dell’Infinito e ottenere un potere che gli permetterà di imporre la sua contorta volontà su tutto il genere umano.

Apparso per la prima volta nel 1973 all’interno del numero 55 di “Iron Man”, il titano Thanos sul grande schermo “aveva fatto una brevissima apparizione in The Avengers, in Guardiani della Galassia e Avengers: Age of Ultron”, spiega il produttore Kevin Feige. “Nella nostra storia Thanos doveva rappresentare una minaccia molto più grande di tutto ciò che gli Avengers avessero mai affrontato prima. Più che in tutti i nostri film precedenti, questa storia è incentrata su Thanos e le sue intenzioni, i suoi obiettivi, il suo passato. All’interno dell’Universo Cinematografico Marvel si tratta del primo film a essere raccontato dal punto di vista del cattivo”.

Avengers: Infinity War riunirà tutti gli iconici supereroi Marvel in un solo film, con un cast che comprende Robert Downey Jr., nel ruolo di Tony Stark/Iron Man, Chris Hemsworth nel ruolo di Thor, Mark Ruffalo nel ruolo di Bruce Banner/Hulk, Chris Evans nel ruolo di Steve Rogers/Captain America, Scarlett Johansson nel ruolo di Natasha Romanoff/Vedova Nera, Don Cheadle nel ruolo del Colonnello James Rhodes/War Machine, Benedict Cumberbatch nel ruolo del Dottor Strange, Tom Holland nel ruolo di Peter Parker/Spider-Man, Chadwick Boseman nel ruolo di T’Challa/Black Panther, Zoe Saldana nel ruolo di Gamora, Karen Gillan nel ruolo di Nebula, Tom Hiddleston nel ruolo di Loki, Paul Bettany nel ruolo di Visione, Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda Maximoff/Scarlet, Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson/Falcon, Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes/Soldato d’Inverno, Idris Elba nel ruolo di Heimdall, Danai Gurira nel ruolo di Okoye, Benedict Wong nel ruolo di Wong, Pom Klementieff nel ruolo di Mantis, Dave Bautista nel ruolo di Drax, Gwyneth Paltrow nel ruolo di Pepper Potts, Benicio Del Toro nel ruolo del Collezionista, Josh Brolin nel ruolo di Thanos e Chris Pratt nel ruolo di Peter Quill/Star-Lord.

Diretto da Anthony e Joe Russo, Avengers: Infinity War è prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Michael Grillo e Stan Lee sono i produttori esecutivi. Christopher Markus & Stephen McFeely firmano la sceneggiatura.

Quest’anno gli Avengers saranno anche a Disneyland Paris con l’Estate dei Supereroi Marvel: la grande novità dell’estate 2018 che a partire dal 10 giugno e fino al 30 settembre darà la possibilità a tutti di incontrare Iron Man, Thor, Capitan America, Spider-Man, Star-Lord e Vedova Nera nella magica cornice del Parco Walt Disney Studios! Maggiori informazioni su www.disneylandparis.com