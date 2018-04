tempo di lettura 1'

Dopo aver firmato un accordo generale con laper quanto riguarda i film in live action,ha legato ufficialmente i suoi prossimi progetti animati alla DreamWorks Animation.

Il regista vincitore dell’Oscar ha appena siglato un contratto pluriennale di esclusiva con lo studio d’animazione per scrivere, produrre e dirigere film e serie tv d’animazione per tutta la famiglia. Secondo il presidente di DWA Chris deFaria, l’accordo potrebbe estendersi anche alla collaborazione con artisti e programmatori per sviluppare le tecniche d’animazione e di narrazione dei team. Del Toro aprirà quindi un ufficio nel campus DWA di Glendale, in California.

Per il regista si tratta di una conferma: sono circa dieci anni che lavora con lo studio. È stato consulente creativo per Megamind e Kung Fu Panda 2, produttore esecutivo di Le Cinque Leggende, Il Gatto con gli Stivali e Kung Fu Panda 3, e ha creato la serie animata Trollhunters.

Fonte: CS