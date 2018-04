tempo di lettura 2'

Ieri abbiamo visto il trailer finale di Deadpool 2 , ricco di ironia e frecciatine tanto all’Universo Cinematografico della Marvel (con la presenza diin entrambi i filoni era prevedibile) e al DCEU.

In un passaggio in particolare, il mercenario Chiacchierone ironizza sulla cupezza di Cable chiedendogli “Sei così cupo, sicuro di non venire dall’Universo DC?”.

Il profilo Twitter verificato di Teen Titans GO! to the Movies, lungometraggio animato basato sulla nota serie Warner/DC in onda su Cartoon Network (e su Boing in Italia), ha risposto a tono ricordando al protagonista del film, Ryan Reynolds, i suoi trascorsi nei panni di Lanterna Verde. Il film di cui nessuno ha interesse a parlare!

Hey @VancityReynolds, caught your new @deadpoolmovie trailer. Never forget – before you became a @Marvel character, you were a part of the @DCComics universe. #TeenTitansGOMovie pic.twitter.com/vmrBms0I8h — Teen Titans GO Movie (@TeenTitansMovie) 20 aprile 2018

Ecco la sinossi del film nei cinema dal 6 settembre: