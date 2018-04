tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Variety (via Deadline) l’autore e sceneggiatoreporterà sul grande schermo l’adattamento della sua serie a fumetti, opera pubblicata lo scorso anno sotto l’etichetta Vertigo.

Ridley ha scritto il fumetto insieme all’illustratore George Jeanty, che si pone come sequel della loro stessa graphic novel del 2007 The American Way, titolo in cui assistiamo alla nascita di un nuovo gruppo di supereroi chiamati Civil Defense Corps. La storia si concentra su Jason Fisher, un uomo di colore dotato di una super forza ma con una scarsa soglia del dolore.

Il progetto verrà prodotto da Jason Blum con la Blumhouse Productions, Ridley è conosciuto per il suo lavoro di sceneggiatore in titoli come 12 Anni Schiavo e Jimi: All Is by My Side.