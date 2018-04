tempo di lettura 2'

, managing editor di Fandango, ha da poco rivelato chesta segnando un nuovo record in termini di prevendite per un film dal rating R.

A coloro che hanno prenotato i biglietti, come specificato dallo stesso Davis, è stato anche riservato un poster speciale ideato da Rob Liefeld, co-creatore del Mercenario Chiacchierone.

Il nuovo film, sequel del lungometraggio di Tim Miller, è diretto da David Leitch.

Qui di seguito il tweet di Davis:

THIS JUST IN: #Deadpool2 is now pacing to be the top R-rated preseller in @Fandango history, thanks in part to the fact that you can snag an exclusive piece of @robertliefeld art when you buy tickets in advance.

My interview w/ Liefeld 👉 https://t.co/E56DO12fdR pic.twitter.com/VkQhsEXCsx

— ErikDavis (@ErikDavis) 20 aprile 2018