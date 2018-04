tempo di lettura 3'

Le riprese disono iniziate da qualche tempo. Il film, la cui uscita è prevista qualche mese prima di, apparentemente avrà un ruolo chiave proprio in vista di quest’ultimo crossover, e segnerà il ritorno di personaggi come(Samuel L. Jackson),(Clark Gregg),(Lee Pace) e(Djimon Hounsou), oltre che il debutto di Brie Larson nei panni dell’iconica eroina.

Ambientato negli anni novanta del secolo scorso, il film è stato descritto da Kevin Feige in una recente intervista in occasione della premiére mondiale di Avengers: Infinity War come l’occasione per raccontare il passato di alcuni personaggi molto importanti:

Per noi è interessante raccontare come il passato di questi personaggi si incroci con la mitologia Kree: è questo che fa funzionare il film. Penso sempre che sia divertente vedere come certi personaggi fossero prima di quando li abbiamo visti in altri film. Certamente è il caso di Nick Fury, ma anche per certi versi Ronan e Korath. È divertente vedere questi personaggi in contesti diversi.

Insomma, sarà un’occasione per vedere, probabilmente, come Nick Fury ha perso il suo occhio (infatti nel film li avrà tutti e due) e come Ronan decise di allearsi con Thanos per distruggere Xandar. Feige ha anche confermato che il Mar-Vell che vedremo nel film, interpretato da Jude Law, avrà origini diverse dai fumetti e non avrà un ruolo centrale:

Non conoscevo molto del personaggio prima che lo inserissimo nel film. Volevamo concentrarci principalmente su Carol Danvers e come lui decide di scegliere lei. Ma sul modo in cui lui si collega alle origini di Captain Marvel stiamo prendendo solo un po’ di spunti dai fumetti.

Scritto e diretto dai registi/sceneggiatori Anna Boden and Ryan Fleck (Mississippi Grind e Half Nelson), il film arriverà nelle sale italiane il 6 marzo 2019.

La sceneggiatura è stata scritta da una squadra stellare di sceneggiatori affermati, tra cui Meg LeFauve (Inside Out, Il Viaggio di Arlo), Nicole Perlman (l’imminente First Man, il film Marvel Studios Guardiani della Galassia), Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, l’imminente Sherlock Holmes 3), Liz Flahive & Carly Mensch (GLOW), e Anna Boden & Ryan Fleck.

Il film è interpretato dall’attrice premiata con l’Academy Award® Brie Larson (Room, Kong: Skull Island), Samuel L. Jackson (il film Marvel Avengers: Age of Ultron, The Hateful Eight), Ben Mendelsohn (Rogue One: A Star Wars Story, Ready Player One), Djimon Hounsou (Blood Diamond, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lee Pace (The Book of Henry, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lashana Lynch (Brotherhood, Fast Girls), Gemma Chan (Humans, Animali Fantastici e Dove Trovarli), Algenis Perez Soto (Sambá, Sugar), Rune Temte (Eddie The Eagle – Il Coraggio della Follia, The Last Kingdom), McKenna Grace (Tonya, Gifted – Il Dono del Talento). Con loro anche Clark Gregg (La Legge della Notte, il film Marvel The Avengers) e Jude Law (Spy, Grand Budapest Hotel).

La storia segue le vicende di Carol Danvers, che diventa uno degli eroi più potenti dell’universo quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni ‘90, Captain Marvel è un’avventura completamente nuova che mostrerà al pubblico un periodo storico mai visto prima nell’Universo Cinematografico Marvel.

Fonte: Io9 \ Uproxx