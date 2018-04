tempo di lettura 1'

Arrivano da Entertainment Weekly le prime immagini ufficiali di, il film di Marc Forster prodotto dalla Disney in arrivo ad agosto, di cui avevamo visto un breve teaser circa un mese e mezzo fa

Nella prima foto vediamo il protagonista Edward McGregor con in braccio Pooh, mentre nella seconda vediamo alcuni degli animali di pezza che nel film verranno percepiti come tali dagli adulti, e come esseri animati da Christopher Robin.

Potete vedere le foto qui sotto!

Nel cast troviamo Ewan McGregor (Christopher Robin) e Hayley Atwell (Evelyn), mentre il cast vocale è composto da Chris O’Dowd (Tigro), Toby Jones (gufo), Jim Cummings (Winnie The Pooh) e Peter Capaldi (coniglio).

La storia sarà incentrata sulla vita adulta dell’uomo che, da bambino, fu l’ispirazione per il giovane protagonista dei libri di Winnie the Pooh. Una volta cresciuto, Christopher Robin perde la gioia che aveva da piccolo. Sarà a quel punto che Pooh deciderà di fargli visita, per ricordargli la magia del Bosco dei Cento Acri.

Scritto inizialmente da Alex Ross Perry, il film è stato riscritto recentemente da Tom McCarthy (Il Caso Spotlight), e infine da Allison Schroeder (Il Diritto di Contare).

L’uscita è fissata al 3 agosto 2018.