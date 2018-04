Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

In occasione della presentazione alla CinemaCon di Las Vegas, la Disney ha mostrato un nuovo trailer di, presumibilmente il trailer finale che verrà distribuito online tra qualche tempo.

CBM lo descrive così:

Il trailer inizia con alcune scene d’azione che coinvolgono Giant Man (Paul Rudd), ma le cose prendono rapidamente una brutta piega e Lang finisce per fare più danni che altro, interrogandosi poi sulle sue doti di supereroe. Dopo aver ricevuto qualche consiglio da una giovane Cassie Lang (Abby Ryder Fortson), che gli suggerisce di trovarsi un partner, vediamo finalmente Wasp (Evangeline Lilly) in azione, perfettamente a suo agio come supereroina.

Scopriamo poi di più sul villain Ghost (Hannah John-Kamen), che ha rubato a Pym una potente tecnologia. Vediamo Sonny Birch (Walton Goggins) e ritroviamo Luis (Michael Pena), Dave (T.I.) e Kurt (David Dastmalchian), che hanno lanciato una specie di attività lecita ma si affrettano a ricordare ad Hank Pym (Michael Douglas) che in passato hanno provato a derubarlo.

Nessuno sguardo invece a Michelle Pfeiffer nei panni di Janet van Dyne, ma il trailer si conclude con Laurence Fishburne come Bill Foster, che svela di essere Goliath. Ha una conversazione animata con Lang, nella quale rivela che una volta era in grado di ingigantirsi fino a sei metri e mezzo, mentre Lang spiega di essere in grado di arrivare a venti metri.