Come il pubblico sa bene, la svelta parlantina del Mercenario Chiacchierone nei film dinon risparmia niente e nessuno, senza vincoli o distinzioni di sorta. In una delle sue ultime interviste, è stato chiesto un parere a– presidente dei Marvel Studios – in merito alle frecciate che Deadpool riserva all’Universo Cinematografico Marvel. L’UCM e il film consono chiaramente ambientati in due universi differenti. Tuttavia, l’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney ha aperto a curiose (e a oggi del tutto fantasiose) speculazioni circa il futuro dei due franchise.

Come dichiarato da Feige:

Feige ha inoltre ribadito che, al momento, non è in programma un’eventuale ingresso di Deadpool nell’UCM.

Guardate, ci sono molte idee che mi emozionano solo al pensiero. Ma in questo momento non c’è alcun accordo a riguardo. Non ci sto pensando, per il momento, devo essere onesto. Insomma, non che l’idea non mi sfiori, quello è inevitabile. Ma è qualcosa al quale non sto pensando nello specifico. Tra la première [di Avengers: Infinity War], le ultime fasi di lavoro su Ant-Man and the Wasp, le riprese di Captain Marvel, l’inizio dei lavori del nuovo Spider-Man e il lavoro di montaggio di Avengers 4… direi decisamente che abbiamo un sacco di cose fare!