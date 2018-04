Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

è ufficialmente diventato il film dei record.

Trovate tutti i dettagli sullo stellare week end d’esordio della pellicola dei fratelli Russo in questo articolo che vi abbiamo proposto qualche ora fa.

Ryan Reynolds, che sarà presto nelle sale con il sequel di Deadpool, si è voluto complimentare con il team dei Marvel Studios condividendo la lettera di risposta con cui Tony Stark ha bocciato l’autocandidatura ad Avenger del Mercenario Chiacchierone.

La missiva è molto sintetica e recita: “No. Nel modo più assoluto: no. Vai a infastidire il professor X.”.

Potete vederla qua sotto:

From a guy who never knows when to quit, I’m glad you guys never did. Congrats #Avengers. pic.twitter.com/voJshTKx5E

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 29 aprile 2018