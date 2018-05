tempo di lettura 2'

Sesto appuntamento con ildopo l’esordio condidatatocome secondo appuntamento datatodeiildiprogrammato e discusso ilscorso edirivisto e ridiscusso il. La collaborazione tra ilprevede la scelta del film da parte di un gruppo di studenti dell’Istituto per poi essere visionato e discusso insieme a noi. Si prevede la videoproiezione del film selezionato e, a seguire, un dibattito. L’incontro si terrà a partire dalle orepresso l’delÈ ammessa la partecipazione di studenti romani provenienti da altre scuole.Ilscelto è(2001) di

Quarto lungometraggio diretto da Jeunet ma secondo in piena autonomia dopo la separazione registica dal sodale Marco Caro. Nonostante sia un film di “soli” 17 anni fa è già diventato un classico del cinema al punto da essere citato nelle conversazioni tra cinefili (“un’opera/mondo/personaggio/atmosfera alla Amélie”) ed essere stato preso come chiaro punto di riferimento da Guillermo Del Toro per il Leone d’Oro nonché Miglior Film e Regia all’Oscar 2018 La Forma Dell’Acqua – The Shape Of Water.

Che cosa vuol dire “alla Amélie”? Si intende una fiaba contemporanea dove la stravaganza caratteriale della protagonista contagia tutto il mondo a lei circostante, creando un universo di realismo magico in grado di trasfigurare il presente per portarlo più dalle parti del mito o della favola romantica con un io dell’eroina di straordinaria potenza tale da renderla quasi dotata di superpoteri (l’abilissima scenografa del film Aline Bonetto, avrebbe poi lavorato a Wonder Woman).

Nel momento dell’uscita in sala questa stravaganza francese firmata Jeunet ottenne uno straordinario successo di pubblico e di critica trasformando la sua protagonista Audrey Tautou in star internazionale richiesta anche da Hollywood.

La pellicola ottenne la candidatura a 5 Oscar (Miglior Sceneggiatura Originale, Sonoro, Fotografia, Scenografia e Film Straniero).

BadTaste.it desidera ringraziare la Preside del Mamiani Tiziana Sallusti, il professore di Storia e Filosofia, nonché regista del documentario Il Pugile Del Duce (2017), Tony Saccucci e gli studenti del Mamiani Alice De Luca(IIIE) e Giacomo Raffaelli (IIIA).