La Warner Bros. ha diffuso in rete dei nuovi chacater poster dedicati ai protagonisti di, lungometraggio animato basato sulla nota serie Warner/DC in onda su Cartoon Network (e su Boing in Italia).

Oltre agli storici doppiatori della serie originale, ovvero Greg Cipes (Beast Boy), Scott Menville (Robin), Khary Payton (Cyborg), Tara Strong (Corvina) e Hynden Walch (Stella Rubina), il cast vocale vanterà anche Will Arnett (LEGO Batman – Il Film), Kristen Bell (Frozen – Il regno di Ghiaccio) e Nicolas Cage (Superman).

Il film, diretto da Aaron Horvath e Peter Rida Michail, arriverà nelle sale americane il 27 luglio, in Italia dal 6 settembre.

Nei poster, disponibili qui di seguito, vi sono dei chiarissimi riferimenti ai protagonisti della Justice League cinematografica:

Ecco la sinossi del film nei cinema dal 6 settembre:

Ai Teens sembra che tutti i più grandi supereroi abbiano un loro film – tutti tranne i Teen Titans! Ma il leader Robin è intenzionato a risolvere la situazione in modo da essere considerati come delle star anziché degli aiutanti. Se solo potessero farsi notare dal miglior regista di Hollywood. Con alcune idee stravaganti e una canzone nel cuore, i Teen Titans si dirigono verso Tinsel Town, certi di riuscire a realizzare il loro sogno. Ma quando il gruppo viene ingannato da un Super-Cattivo e dal suo diabolico piano per conquistare la Terra, le cose si mettono davvero male. La loro amicizia e il loro spirito di combattimento vengono meno, il loro stesso destino è messo in gioco!

