tempo di lettura 2'

E mentresta macinando record su record al box office,, il cinecomic Marvel uscito lo scorso febbraio, si appresta a uscire in home video.

E così ecco che i primi materiali promozionali cominciano ad approdare in rete.

A seguire potete trovare la scena eliminata con Okoye e W’Kabi proposta in anteprima esclusiva da USA Today e introdotta direttamente dal regista Ryan Coogler.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.