tempo di lettura 1'

Negli ultimi due anni il numero dei cinecomic distribuiti dai Marvel Studios è salito a 3. Il 2018 è stato dedicato a, mentre il 2019 lo sarà ae il sequel di

Riusciranno mai i Marvel Studios ad arrivare a quota 4? È nel loro interesse? Collider lo ha chiesto al presidente Kevin Feige, che ha risposto:

Dipende. Dipende dagli accordi che si faranno ai piani alti, dalle nostre esigenze di crescita. Abbiamo sempre puntato a due film all’anno fin quando non siamo arrivati a un punto in cui non farne uscire tre avrebbe significato trattenerci o impedire che del lavoro venisse svolto. Al momento siamo perfettamente a nostro agio con tre film all’anno. Se mai arriveremo a quattro, sarà solo ed esclusivamente per ragioni più che valide.