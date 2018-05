tempo di lettura 2'

Come riportato in esclusiva dall’Hollywood Reporter,– sceneggiatore del live-action dedi– sta attualmente lavorando allo script del sequel di, film targato Netflix diretto da(Suicide Squad). Tra i film ai quali ha collaborato, segnaliamo anche(The Huntsman: Winter’s War). Bright 2 sarà nuovamente diretto da Ayer.

Non sarà invece coinvolto Max Landis. Alcune fonti dell’Hollywood Reporter indicano che Landis e Ayer avrebbero riscontrato divergenze creative circa il progetto, che punterebbe a trasformare il mondo narrato nel primo film in un contesto narrativo per un vero e proprio franchise. Nel cast, è previsto il ritorno di Will Smith e di Joel Edgerton. Eric Newman e Bryan Unkeless saranno nuovamente coinvolti come produttori.

La sinossi del primo film:

Questo action thriller è ambientato in un presente alternativo nel quale esseri umani, orchi, elfi e fate convivono fin dalla notte dei tempi. La pellicola, diretta da David Ayer (Suicide Squad, End of Watch – Tolleranza zero, sceneggiator e di Training Day) segue le storie di due poliziotti molto diversi tra loro. Una notte Ward, un umano (Will Smith) e Jakoby, un orco (Joel Edgerton) partono per un normale giro di pattuglia, che però sconvolgerà il futuro del mondo a cui sono abituati. I due si ritrovano così a dover superare le loro divergenze personali e a battersi contro un nemico aggressivo, lavorando insieme per proteggere una giovane elfa e un oggetto che si pensava dimenticato e che, nelle mani sbagliate, porterebbe alla distruzione totale.

Fonte: Hollywood Reporter