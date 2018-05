tempo di lettura 2'

Come anticipato da indiscrezioni alcune settimane fa (proprietaria di NBC/Universal) ha annunciato oggi di essere pronta a rilanciare l’offerta della Disney per acquisire gli asset della 21st Century Fox legati all’intrattenimento. Il rilancio prevede una somma non precisata ma maggiore ai 52.4 miliardi di dollari in azioni proposti dalla Disney, e soprattutto tutta in contanti.

Comcast ha sottolineato che la struttura e i termini dell’offerta (incluse le misure per un eventuale stop del regolatore e la relativa penale) saranno simili a quelli proposti dalla Disney, se non migliorativi. “Sebbene non sia stata ancora presa una decisione definitiva, a questo punto il lavoro per finanziare l’offerta in contanti e le limature normative sono in fase avanzata.”

Ricordiamo che l’anno scorso Comcast aveva fatto una prima offerta, e a novembre e dicembre era pronta a offrire 34.41 dollari per azione contro i 28 dollari offerti dalla Disney (che equivalevano a 66 miliardi di dollari). Il board della Fox concluse che l’accordo con la Disney sarebbe stato più vantaggioso per diversi motivi, inclusa la possibilità che un’acquisizione da parte dell’operatore via cavo avrebbe avuto maggiori problemi a ottenere l’approvazione del regolatore (è ancora in corso la battaglia legale tra AT&T e il regolatore per completare l’acquisizione di Time Warner, un affare da 85 miliardi di dollari). Separatamente, Comcast ha lanciato un’offerta da 31 miliardi per il gigante europeo della tv satellitare Sky, proprio mentre la 21st Century Fox attende di avere il via libera dal regolatore britannico per la sua acquisizione completa (ne possiede già il 39%).

Il 9 maggio Lachlan Murdoch aveva commentato che 21st Century Fox è “impegnata a rispettare l’accordo con la Disney e sta lavorando per chiuderlo,” ma ha aggiunto che “ovviamente siamo consapevoli dei nostri doveri fiduciari nei confronti degli azionisti”. Il riferimento è al fatto che un’offerta in contanti è molto più allettante per gli azionisti, soprattutto nel momento in cui eventuali problemi con il regolatore fossero risolti.

In caso l’offerta venisse formalizzata, Comcast acquisirebbe gli studi di produzione cinematografici e televisivi della 20th Century Fox, il gruppo di canali via cavo che include FX Networks, National Geographic e oltre 300 canali internazionali, 22 network televisivi sportivi regionali, il 30% di Hulu (già ne possiede il 30%), il 50% di Endemol Shine Group, la piattaforma satellitare Star India e il 39% di Sky.

La parte rimanente della 21st Century Fox, ovvero gli asset televisivi come i canali broadcast americani Fox Broadcasting Co., Fox News Channel, Fox Business Network e Fox Sports, verrà definita New Fox: a guidarla sarà Lachlan Murdoch, Rupert Murdoch sarà co-chairman.

Vi terremo aggiornati.

Fonte: Variety