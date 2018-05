Spoiler

Attenzione: contiene spoiler sulla trama e sui personaggi di Deadpool 2

Su Deadpool 2, negli Stati Uniti, sono piovute alcune accuse di “fridging”. Il termine identifica, a grandi linee, la pratica di far morire uno o più personaggi femminili per aggiungere in maniera relativamente “facile” un valore emotivo a una vicenda che ha per protagonista qualcuno che è legato sentimentalmente alla vittima (o alle vittime). La curiosa definizione è stata coniata da Gail Simone dopo la lettura di una storia di Lanterna Verde nella quale la fidanzata di Kyle Rayner viene trovata morta proprio all’interno di un congelatore.

Nel film di David Leitch assistiamo alla morte di Vanessa e apprendiamo che la moglie e la figlia di Cable sono rimaste uccise. Gli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick, tuttavia, hanno respinto le accuse di fridging al mittente dichiarando di non aver mai fatto ricorso a uno stratagemma facile per ingraziarsi il publico. Reese, in particolare, ha palesemente ammesso di non aver mai avuto familiarità con un concetto come quello del “fridging”. Alla domanda se il film possa essere esposto a una critica simile, Reese ha difatti dichiarato:

Direi proprio di no, non abbiamo mai pensato a niente del genere. […] In realtà, non eravamo neanche a conoscenza dell’esistenza di una critica di questo tipo. Non sapevamo neanche cosa il termine “fridging” volesse dire! Penso invece che abbiamo prestato attenzione a inserire nel film un gruppo variegato di personaggi femminili forti, come Domino, Testata Mutante Negasonica o anche come la stessa Vanessa. Ci siamo decisamente posti il problema di non realizzare qualcosa di “pilotato completamente dal testosterone”.

