Come rivelato da Variety,(John Wick) e(Lost) saranno nel cast di, commedia romantica targata Netflix con protagonisti

La vicenda narra di due giovanissimi innamorati (Wong e Park) che, dopo essersi separati, non si parlano per 15 anni. Incontrandosi nuovamente molto tempo dopo, da adulti scopriranno di provare ancora qualcosa l’una per l’altro. Tuttavia, dovranno adattarsi ai moltissimi cambiamenti avvenuti negli anni, frequentandosi in un mondo che risulta ormai completamente diverso rispetto al passato.

Nel cast anche Karan Soni, Charlyne Yi, Michelle Buteau, Vivian Bang, James Saito, Lyrics Born e Susan Park. Le riprese inizieranno questa settimana a Vancouver.

Fonte: Variety