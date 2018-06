tempo di lettura 1'

, regista di, ha aggiornato la sua copertina Twitter con una nuova immagine che sembra indicare il titolo del sequel prossimamente in fase di riprese.

La foto, che potete ammirare in calce all’articolo, ci mostra un “WW84”, suggerendo quindi che il titolo ufficiale possa Wonder Woman 1984.

Il caso vuole che la Warner Bros. la settimana scorsa abbia registrato una serie di domini dedicati a Wonder Woman 2 e che WonderWoman1984.com fosse proprio uno di questi. Per il momento il sito non è ancora accessibile, ma alla luce delle imminenti riprese è probabile che entri presto in funzione.

UPDATE: Anche Geoff Johns, presidente della DC Entertainment, ha condiviso l’immagine. Un annuncio è in arrivo?

Il secondo capitolo delle avventure di Diana Prince, lo ricordiamo, è previsto al cinema per il novembre del 2019. Nel film, oltre alla protagonista Gal Gadot, troveremo anche Kristen Wiig (Ghostbusters) e Pedro Pascal (Narcos).