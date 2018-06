tempo di lettura 1'

In una delle sue ultime interviste,, regista di, si è detto interessato a un potenziale adattamento per il grande schermo di. Il regista ha anche rivelato di averne parlato con la Sony, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali circa le possibilità che un film tratto dal franchise videoludico possa effettivamente vedere la luce con il coinvolgimento di DeKnight.

Come rivelato dal regista, in merito a un potenziale film tratto dal gioco:

Mi piacerebbe vederne uno. Spesso mi fanno domande relative ai videogiochi, e io sono sempre stato un fan di God of War. L’ultimo capitolo è incredibilmente bello e sorprendente. Mi piacerebbe poter lavorare a un adattamento per il cinema oppure vedere qualcuno all’opera su un film. Se qualcuno mi chiedesse “A chi faresti interpretare Kratos?” direi immediatamente Dave Bautista. Credo sia un attore in grado di fare di tutto: commedia, dramma, umorismo, emozioni, qualsiasi cosa.

Fonte: CB