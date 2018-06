tempo di lettura 2'

Dalle ultime notizie e indiscrezioni dell’ultim’ora dalla business community a stelle e strisce, sembra chenon abbia ancora sciolto definitivamente la riserva sulle proprie mosse future dopo la controfferta avanzata daper il possibile acquisto degli asset della

Molti analisti di Wall Street, al momento, sono concordi nel vedere Murdoch “semplicemente interessato a raggiungere il miglior risultato possibile sia in termini monetari che finanziari, strappando il prezzo più alto e la miglior performance possibile in termini di ripercussioni sulle società quotate in borsa“.

In termini creativi, se l’acquisizione degli asset della Fox da parte di Disney subisse una battuta di arresto, le conseguenze potrebbero essere molte e imprevedibili. Com’è noto, Fox sotto il marchio Disney ha fatto “sognare” molti spettatori in merito a una potenziale inclusione in franchise quali l’UCM di personaggi come gli X-Men o i Fantastici 4. Tutto, al momento, sembra comunque offuscato da una coltre di indeterminatezza.

La Walt Disney Company, com’è noto, ha stretto un accordo per l’acquisizione di molti asset della 21st Century Fox per 54 miliardi di dollari. Comcast ha poi avanzato una controfferta di 60 miliardi. Trattandosi di transazioni macroscopiche, gli eventuali processi di acquisizione sono lenti e fatti di step progressivi, oltre che sottoposti all’attenzione dell’antitrust. Al momento, non rimane che attendere ulteriori sviluppi nell’attesa di eventuali colpi di scena.

Qui di seguito un tweet con una delle indiscrezioni delle ultime ore:

NEW: @RichBTIG tells us that Rupert Murdoch is no longer set on selling 21st Century Fox to Disney for stock, but is looking to get maximum value for the assets, which leaves the door wide open for Comcast to swoop in with a big offer. #CheddarLIVE pic.twitter.com/hHOFdtXH77

— Cheddar (@cheddar) 7 giugno 2018