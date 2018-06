tempo di lettura 1'

Come trapelato su Reddit, gli azionisti con diritto di voto dellahanno formalmente ricevuto una lettera contenente i dettagli dell’annunciata acquisizione, da parte della compagnia, di molti degli asset della. Esprimeranno il loro voto nella giornata del 10 luglio.

Al momento, com’è noto, sono molte le indiscrezioni relative alla controfferta avanzata da Comcast, che secondo alcune speculazioni avrebbe comunque l’attenzione della famiglia Murdoch e che potrebbe rallentare – o presentare svolte inaspettate – nella mastodontica operazione.

Come vi abbiamo riportato nelle ultime ore, l’acquisizione (così come è concepita al momento) aprirebbe interessanti possibilità creative e produttive per i prossimi anni. Ad esempio, Kevin Feige dei Marvel Studios avrebbe la possibilità di accedere a un più ampio “parco” di personaggi (come gli X-Men o i Fantastici 4) da includere potenzialmente nell’Universo Cinematografico Marvel. Il processo di acquisizione, proprio per via della mole di realtà produttive e divisioni operative coinvolte, durerà comunque dei mesi e sarà sotto la lente dell’antitrust.

