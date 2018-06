tempo di lettura 1'

Non manca molto all’uscita nelle sale americane di, atteso cinecomic Marvel che nei nostri cinema arriverà ad agosto.

Per l’occasione RCM Media ha diffuso in rete alcune immagini legate al merchandise del film che gli spettatori potrebbero trovare nelle sale, come ad esempio bicchieri da bibita e dei secchielli metallici per i popcorn, inclusa una versione a forma di casco di Ant-Man.

Potete vedere le immagini dei prodotti qua sotto:

Al fianco di Paul Rudd, Michael Pena, Michael Douglas ed Evangeline Lilly, Laurence Fishburne sarà il Dr. Bill Foster (che nei fumetti diventa Goliath), Walton Goggins sarà Sonny Burch, Randall Park sarà l’Agente Jimmy Woo, mentre Hannah John-Kamen interpreterà la cattiva del film Ghost e Michelle Pfeiffer sarà Janet Van Dyne.

Scritto da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, Ant-Man and the Wasp è diretto da Peyton Reed e uscirà il 6 luglio 2018, il 14 agosto in Italia.

FONTE: CB