tempo di lettura 1'

Si è tenuto ieri sera a Milano l’atteso concerto dei. In un forum gremitissimo di fan la band ha ripercorso alcuni dei suoi pezzi più celebri insieme al giovane cantante americano, che ormai da qualche tempo accompagna in tour i due grandissimi Brian May e Roger Taylor.

Noi di BadTaste.it abbiamo avuto l’opportunità di partecipare al concerto, ma non solo: abbiamo incontrato May e Taylor, e abbiamo scambiato quattro chiacchere con lo storico manager della band e produttore di Bohemian Rhapsody, il film di Bryan Singer in uscita a novembre nei cinema di tutto il mondo, Italia compresa. In un articolo separato vi proporremo la nostra videointervista, intanto qui sotto potete vedere foto e video di una serata indimenticabile per qualsiasi fan dei Queen, anche grazie ai numerosi omaggi alla memoria di Freddie Mercury.

Live dal concerto dei Queen a Milano! #BohemianRhapsody, il film dei Queen con Rami Malek nei panni di Freddie Mercury, uscirà al cinema a novembre! Pubblicato da BadTaste.it su Lunedì 25 giugno 2018

Siamo al concerto dei #Queen con #AdamLambert! #BohemianRhapsody, il film dei Queen con Rami Malek nei panni di Freddie Mercury, uscirà al cinema a novembre! Pubblicato da BadTaste.it su Lunedì 25 giugno 2018

Un momento davvero commovente del concerto dei #Queen a Milano: sul palco ‘compare’ Freddie Mercury ❤️ #BohemianRhapsody, il film dei Queen con Rami Malek nei panni di Freddie Mercury, uscirà al cinema a novembre! Pubblicato da BadTaste.it su Lunedì 25 giugno 2018

Oh mamma mia mamma mia… *live dal concerto dei Queen a Milano!*#BohemianRhapsody, il film dei Queen con Rami Malek nei panni di Freddie Mercury, uscirà al cinema a novembre! Pubblicato da BadTaste.it su Lunedì 25 giugno 2018

Nel film della 20th Century Fox Rami Malek (Mr. Robot) interpreta Freddie Mercury, al fianco di Gwilym Lee (Brian May), Ben Hardy (Roger Taylor) e Joe Mazzello (John Deacon).

La pellicola approderà nelle sale americane il 2 novembre 2018, il 29 da noi.

Scritto da Justin Haythe, il film è prodotto da Graham King, Jim Beach e Singer.