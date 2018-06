tempo di lettura 1'

La Disney ha ottenuto oggi l’ok da parte dell’antitrust all’acquisizione degli asset entertainment della 21st Century Fox per 71 miliardi di dollari (cifra per la quale Fox ha già dato il suo via libera). L’unica obiezione del dipartimento di giustizia americano è stata riguardo alle reti sportive regionali: Disney ha quindi accettato di venderle non appena conclusa l’acquisizione.

Diventa sempre più difficile, quindi, la scalata di Comcast che qualche giorno fa ha offerto 65 miliardi di dollari per acquisire gli stessi asset ma che per ottenere l’ok del regolatore dovrà affrontare un processo lungo mesi. Il passo successivo per il colosso via cavo potrebbe essere una joint venture con investitori private equity per rialzare l’offerta a 90 miliardi di dollari (secondo il Wall Street Journal, a quel punto, gli asset americani della compagnia di Murdoch potrebbero andare all’investitore strategico, lasciando a Comcast gli asset internazionali come Sky e Star India).

Fonte: Bloomberg