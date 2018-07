tempo di lettura 2'

ha approfittato di alcuni commenti arrivati su twitter per chiarire la sua posizione in materia di film d’animazione. Il regista di, il sequel del celebre film Pixar del 2004, è già uscito nei cinema statunitensi e sembra che alcuni genitori non abbiano gradito la presenza di parolacce nel film.

“Ho amato gli Incredibili 2, ma davvero, perché le parolacce, Brad Bird?” ha scritto un certo Jamie. “Probabilmente non lo comprerò, non credo sia appropriato e non bisognerebbe dover mettere il filtro a un film per bambini“.

“Con il dovuto rispetto, – ha ribattuto il regista – NON è un film per bambini. È un film d’animazione classificato come PG (consigliata l’attenzione di un genitore alla luce di momenti non adatti a bambini molto piccoli N.d.R.)“.

Ha poi proseguito dicendo che succede spesso che la gente deduca che un film d’animazione sia necessariamente un film rivolto a un pubblico infantile. “È particolarmente fastidioso quando lo fa un critico o un giornalista (che dovrebbe conoscere certe cose)“.

Un altro utente ha poi definito il film deludente perché “non è stato il massimo per i bambini. Troppa esposizione, troppo parlare. La mia figlia di 4 anni a stento ha trattenuto la noia, dopo aver amato il primo visto una settimana prima“.

La risposta del regista è stata allora la seguente:

Ha QUATTRO ANNI. Presumo che abbia visto il primo film a casa, dove può correre in giro e fare altre cose nel frattempo. Mi sta davvero chiedendo di scrivere un film che si adegui al grado di attenzione (legittimo) di una bambina di 4 anni? Giudica un film Marvel o della Lucasfilm da due ore a mezza con lo stesso parametro?

Questa la sinossi:

La famiglia di supereroi che tutti preferiscono ritorna in Gli Incredibili 2. Questa volta Helen (con la voce di Holly Hunter) è sotto i riflettori, lasciando Bob (doppiato da Craig T. Nelson) a casa con Violet (Sarah Vowell) e Dash (Huck Milner) costretti ad affrontare le sfide di una vita “normale”. È una transizione ardua per tutti, e la cosa peggiore è che la famiglia non è al corrente dei superpoteri emergenti del piccolo Jack-Jack. Quando un nuovo cattivo architetta un geniale e pericoloso piano, la famiglia e Frozone (Samuel L. Jackson) devono trovare un modo per lavorare insieme ancora una volta – che è più facile a dirsi che a farsi, anche se sono tutti Incredibili.

Gli Incredibili 2 uscirà il 19 settembre in Italia.