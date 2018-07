tempo di lettura 1'

A quasi vent’anni dalla morte diè stata ritrovata la sceneggiatura completa di un progetto che si pensava perduto:

Si tratta dell’adattamento di un racconto di Stefan Sweig che Kubrick scrisse assieme a Calder Willingham nel 1956, pensava di farne un film ma realizzò invece Orizzonti di Gloria e da allora si persero le tracce dello script.

Oggi il Guardian rivela che Nathan Abrams, un professore di cinema alla Bangor University, ha ritrovato l’originale di 100 pagine: “Non potevo crederci. È elettrizzante, credevamo che questo progetto fosse andato perduto. Gli appassionati di Kubrick sanno che voleva farlo, ma nessuno pensava avesse terminato una sceneggiatura completa.”

Abrams descrive il film come l’opposto di Lolita: “In Burning Secret il protagonista diventa amico di un figlio per conquistare la madre. In Lolita, sposa la madre per conquistare la figlia. Penso che nel 1956 sarebbe stato un film difficile da realizzare. Ma ce la fece nel 1962 con Lolita…”

Sarà interessante vedere se qualcuno realizzerà l’opera ritrovata.

