Parliamo del licenziamento di James Gunn, avvenuto in un mix di vecchie, discutibilissime battute del filmmaker riesumate da alcuni esponenti dell’alt-right americana.

Nelle ore scorse la questione è diventata ovviamente trending su tutti i social e in molti hanno espresso la propria opinione in materia.

Fra questi c’è anche il comedian Patton Oswalt che, fra tweet e retweet, ha sottolineato il paradosso di come alcune figure responsabili del ripescaggio dei post incriminati di James Gunn abbiano partorito “perle” anche peggiori che, tuttavia, non hanno avuto ripercussioni sulla loro vita professionale.

Mike @Cernovich “We need to get James Gunn! He’s an awful man who has said TERRIBLE things!” Also @Cernovich pic.twitter.com/1ZNTv7z3Tr — Mersh (@Mersh) July 20, 2018

This is one of the LESS disgusting tweets from Mike Cernovich, the dude who, after running a Gamergate-style smear campaign, just got James Gunn fired from Guardians of the Galaxy Vol 3. Okay have a good weekend. https://t.co/7DYlin1zgO — Patton Oswalt (@pattonoswalt) July 20, 2018

Anche Dave Bautista, Drax nell’Universo Cinematografico della Marve, ha supportato pubblicamente Gunn con il tweet che trovate qua sotto:

I will have more to say but for right now all I will say is this..@JamesGunn is one of the most loving,caring,good natured people I have ever met. He’s gentle and kind and cares deeply for people and animals. He’s made mistakes. We all have. Im NOT ok with what’s happening to him — Dave Bautista (@DaveBautista) 21 luglio 2018

Ho altro da dire, ma per il momento mi limito a questo: James Gunn è una delle persone più amorevoli, premurose e di indole gentile che abbia mai incontrato. È cortese e buono e si prende cura tanto delle persone quanto degli animali. Ha commesso degli errori. Tutti facciamo errori. Non mi sento a mio agio con quello che gli sta accadendo.

Va detto che anche un noto esponente della stampa conservatrice statunitense che non ha certo dei buoni trascorsi con Gunn, Ben Shapiro, ha espresso preoccupazione per quanto accaduto:

I think @JamesGunn is an a**hole, as my exchange with him earlier this week made clear. I also think that firing him for vile old joke tweets is bad precedent and a mistake. There is no limiting principle to the outrage mob. https://t.co/wtSFzrIUER — Ben Shapiro (@benshapiro) July 20, 2018

Resto del parere che James Gunn sia uno st**nzo e il mio botta e risposta con lui avvenuto qualche giorno fa ha chiarito bene la cosa. Ma penso anche che licenziarlo per via di vili battute di svariati anni fa sia un errore. Non ci sono regole che limitano la cultura dell’oltraggio.

