Grazie a un Tweet del solitamente ben informato, abbiamo appreso la data di uscita del terzo capitolo della saga di Kingsman che ritroverà in regia, per la terza volta,

La pellicola sarà nelle sale a partire dall’8 novembre del 2019.

A inizio giugno era arrivata la notizia che Vaughn, sotto la sua nuova etichetta produttiva, i Marv Studios, versione “aggiornata” della sua compagnia di produzione, la Marv, avrebbe lavorato al reboot di Kick-Ass, al capitolo finale della saga di Kingsman (il terzo appunto) e a uno spin-off, Kingsman: The Great Game, che racconterà la storia dell’organizzazione nei primi anni ’90 (e che dovrebbe venir girato in contemporanea al terzo, ma siamo in attesa di conferme in merito).

The holy trinity has been confirmed. Fox’s UNTITLED KINGSMAN MOVIE drops Nov. 8, 2019. And yes, Matthew Vaughn returns to write and direct. — Exhibitor Relations (@ERCboxoffice) 21 settembre 2018

Ma non è tutto.

Vaughn prevede anche di produrre una serie tv da otto ore e un ulteriore spin-off cinematografico incentrato sugli Statesman di Channing Tatum, Jeff Bridges e Halle Berry visti nel secondo Kingsman.

Diretto ancora una volta da Matthew Vaughn, Kingsman – Il Cerchio d’Oro è il sequel di Kingsman: Secret Service, uscito nel 2015 e capace di generare un box office globale da 414 milioni di dollari a fronte degli 81 milioni (esclusa P&A) spesi per la produzione.

La sinossi di Kingsman: Il Cerchio d’Oro:

Kingsman: Secret Service ha introdotto il mondo di Kingsman, un’agenzia internazionale indipendente che opera al più alto livello di segretezza e discrezione, il cui fine ultimo è quello di tenere il mondo al sicuro. In Kingsman: The Golden Circle i nostri eroi affronteranno una nuova minaccia. Quando il quartier generale viene distrutto e il mondo è tenuto in ostaggio, il loro viaggio porta alla scoperta di un’organizzazione di spionaggio alleata negli Stati Uniti chiamata Statesman, fondata negli stessi giorni dell’agenzia britannica. Nella nuova avventura, che testerà la forza e la capacità degli agenti di spingersi al limite, le due organizzazioni d’élite faranno squadra per sconfiggere un nemico comune e senza scrupoli. Tutto, naturalmente, per salvare il mondo: qualcosa al quale Eggsy comincia ad abituarsi…

Nel cast, oltre a Colin Firth, Taron Egerton, Channing Tatum e Jeff Bridges, troveremo anche Julianne Moore, Mark Strong, Halle Berry, Elton John e Pedro Pascal.