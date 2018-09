tempo di lettura 1'

, il sequel di Happy Death Day (in italiano Auguri per la tua Morte), in tempo per San Valentino. Jessica Rothe tornerà nei panni della – supponiamo “malcapitata” – protagonista.

L’annuncio è stato fatto dalla Universal e dalla Blumhouse.

Con un budget di produzione di appena 4,8 milioni di dollari, il primo film ne ha incassati più di 120 a livello globale.

Il primo capitolo, lo ricordiamo, è stato diretto da Christopher Landon (Il Segnato, Paranormal Activity: The Marked Ones), è arrivato nelle nostre sale lo scorso novembre ed è uscito in versione home video il 7 marzo.