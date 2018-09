tempo di lettura 2'

USA Today ha pubblicato online due scene eliminate di, il cinecomic di Peyton Reed con Evangeline Lilly e Paul Rudd.

Il film sarà disponibile in digitale dal 2 ottobre e in Blu-Ray, Blu-Ray 3D e 4K dl 16 ottobre (non è ancora chiaro quando la pellicola Marvel sarà sugli scaffali italiani, Amazon segnala il 31 dicembre, ma diciamo che pare una data alquanto anomala).

Potete vedere le due scene qua sotto.

A questo link trovate i dettagli delle release home video statunitensi.

Watch two EXCLUSIVE #AntMan deleted scenes (plus, some Paul Rudd commentary!): https://t.co/YosaBazx7F pic.twitter.com/35RXKHskj3 — USA TODAY Life (@usatodaylife) 28 settembre 2018

Scritto da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, Ant-Man and the Wasp è diretto da Peyton Reed ed è uscito il 6 luglio 2018, il 14 agosto in Italia.

Al fianco di Paul Rudd, Michael Pena, Michael Douglas ed Evangeline Lilly, troviamo Laurence Fishburne, Walton Goggins, Randall Park, mentre Hannah John-Kamen interpreterà la cattiva del film Ghost e Michelle Pfeiffer sarà Janet Van Dyne.

Questa la sinossi: