tempo di lettura 1'

Tutte le persone che hanno amato La Casa dei 100 Corpi e La Casa del Diavolo saranno estremamente felici quando vedranno 3 From Hell. Da quello che ho sentito dire da Rob è molto entusiasta del risultato, è pieno di violenza gratuita, il che è fantastico, perché ultimamente ci sono stati molti buoni film horror ma senza quella componente. Voglio dire, la violenza è intelligente, abile ma non gratuita, e questo penso manchi ai fan. Penso che desiderino solo un sacco di violenza, decapitazioni, fucilate in faccia, cose generiche di questo tipo che non hanno avuto in questo periodo.