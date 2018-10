tempo di lettura 1'

Alla fine la questione dei diritti diè stata risolta, ma non sarà né Brad Fuller né Jason Blum a produrre il reboot.

Variety scrive infatti che saranno LeBron James con la sua SpringHill Entertainment e Roy Lee con la sua Vertigo Entertainment a riportare nelle sale la storia di Jason Voorhees.

Dopo aver riottenuto la gestione dei diritti della franchise, Victor Miller, lo sceneggiatore del primo film, avrebbe affidato alle due compagnie il compito di realizzare il tutto che, in virtù dell’accordo di prelazione fra Vertigo, SpringHill e Warner Bros. potrebbe uscire proprio sotto l’etichetta di quest’ultima realtà citata.

Il progetto è ancora nelle fasi preliminari di gestazione e non si conoscono altri dettagli. Per il cestista statunitense stella dell’NBA ora in forze ai Los Angeles Lakers dopo aver firmato un contratto quadriennale da 154 milioni, si tratta del secondo “colpaccio” in campo cinematografico dopo Space Jam e della prima effettiva acquisizione di peso fatta dalla sua società di produzione.

La notizia arriva sull’onda del notevole successo ottenuto da Halloween nel primo week end di permanenza al box office statunitense (e non solo). L’ennesimo segnale che l’interesse del pubblico verso questi storici franchise horror è duro a morire, proprio come i boogeymen protagonisti delle loro storie.