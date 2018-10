tempo di lettura 1'

Un nuovo progetto per. Secondo quanto riportato da Deadline l’attore vestirà infatti i panni del fotoreporter W. Eugene Smith in, thriller tratto da una storia vera che sarà diretto da(Lullaby).

La pellicola, basata sull’omonimo libro di Aileen Mioko Smith e di Eugene Smith, segue il solitario fotografo dopo il suo lavoro avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale, quando Smith si trovava in Giappone per un lavoro commissionatogli dal redattore di Life Ralph Graves. Armato della sua fidata macchina fotografica Nikon Smith si reca in quel luogo per documentare lo scandalo della malattia di Minamata (o Chisso-Minamata), sindrome causata dall’intossicazione da mercurio ad opera della Chisso Corporation coperta dalla polizia locale e dalle agenzie governative.

Le riprese del progetto avranno inizio a gennaio tra il Giappone e la Serbia.

