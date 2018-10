Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Le sorti disono ancora abbastanza fumose dopo il licenziamento di James Gunn. Tuttavia come precisato dallo stesso presidente dei Marvel Studioslo status del progetto è attualmente “in pausa”. Ciò non significa che il cinecomic non vedrà mai la luce del sole nelle sale.

Fatto confermato anche da Karen Gillan, ovvero Nebula. Secondo l’attrice il film si farà:

In realtà non so [cosa sta accadendo con Guardiani 3], risposta onesta. Mi sembra che ne stiano discutendo per cercare di capire quale sia la prossima mossa migliore da fare, spero che tutto si fatto insieme, e che possiamo raccontare la storia, sarebbe bello continuare.

Quando poi gli è stato chiesto se secondo lei la Disney e I Marvel Studios potrebbero finire per prendere la decisione di chiudere il franchise, l’attrice ha risposto di no:

Sono sicura che continuerà. Sento che lo faranno. Non credo davvero che esista questa possibilità [che il franchise di Guardiani non continui].

OK, here we go, 3 quick questions, answers direct from Kevin Feige’s mouth

1) AVENGERS 4 trailer “before the end of the year”

2) Namor COULD make an appearance, still deciding IF & when

3) GUARDIANS 3 status “on hold”

— 𝗘𝗪𝗲𝗯 (@ErickWeber) 26 ottobre 2018