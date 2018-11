Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

, co-regista di molti progetti animati Disney come Bolt, Oceania e Big Hero 6 scriverà e dirigerà un nuovo film animato per Netflix intitolato

Il film farà il suo debutto sulla nota piattaforma streaming nel 2022.

Potete leggere tutti i dettagli sul progetto nel comunicato stampa qua sotto:

Netflix annuncia la produzione di Jacob And The Sea Beast, il film d’animazione scritto e diretto dal premio Oscar Chris Williams (Oceania, Big Hero 6 e Bolt).

Il film racconta l’epica storia di un marinaio che naviga tra acque sconosciute e trova in un mostro di mare un improbabile alleato.

Chris Williams ha dichiarato “Jacob and the Sea Beast è il tipo di storia che ho da sempre voluto raccontare. Si tratta di una favola di grandi avventure, dove il nostro eroe abbandona il mondo sicuro per inoltrarsi tra le acque inesplorate. Sono grato per le opportunità e la creatività che ho incontrato e scoperto durante la mia carriera e sono veramente entusiasta di lanciarmi in un questo nuovo progetto. Sento una meravigliosa energia con Netflix, dove straordinari talenti provenienti da diversi mondi si riuniscono per costruire qualcosa di nuovo insieme”.

Melissa Cobb, Netflix Vice President Kids & Family, ha aggiunto: “Chris è uno dei più talentuosi registi nel mondo dell’animazione e il suo stile unico e riconoscibile uscirà attraverso una toccante favola di antichi predatori che lottano per catturare una bellissima e mitologica creatura di mare tra le acque profonde. Questo è esattamente il genere di investimento a cui punta Netflix per i progetti di animazione pensati per la famiglia: una storia avvincente, ricca di avventure, con personaggi brillanti e ricchi di sfumature”.

Il film debutterà su Netflix nel 2022.