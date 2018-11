tempo di lettura 1'

Taaron Egerton è impegnato nella promozione stampa del nuovo film dedicato ae, chiacchierando insieme a Yahoo Movies , ha parlato brevemente anche del suo coinvolgimento nel prequel di Kingsman.

L’attore ha confermato che non prenderà parte alla pellicola:

Non so se sia un argomento particolarmente caldo e non so di preciso quello che posso o meno dire, ma non apparirò nel nuovo film di Kingsman. Ma questo non significa affatto che non comparirò più in un film di Kingsman. Mi sono incontrato con Matthew [Vaughn, ndr.] giusto qualche giorno fa, siamo ancora in “affari”, ma la sua prossima incursione in quel mondo non prevede la mia presenza. Ha un’idea molto coinvolgente per quel film. Mi dispiace non esserci, ma vedrete ancora Eggsy.