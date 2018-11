tempo di lettura 1'

Doveva esserea dirigere il film diper la Warner Bros., ma ormai da diverso tempo non vi erano aggiornamenti sul progetto prodotto da Dan Lin e Jonathan Eirich insieme ad Adrian Askarieh e Daniel Alter.

Oggi TheWrap annuncia un cambio di rotta per la pellicola: sarà infatti Chris McKay (LEGO Batman: il Film) a dirigere il film live action. La sceneggiatura di Terry Rossio e Dan Mazeau, basata sulla serie animata Hanna-Barbera degli anni sessanta creata da Doug Wildey, verrà probabilmente rimaneggiata. La storia è incentrata su un bambino eroico e avventuroso di nome Jonny Quest che viaggia insieme a suo padre (uno scienziato), il fratellino adottato Hadji e la loro guardia del corpo ed ex agente segreto Race Bannon. Insieme, riescono a sventare numerose minacce per la pace mondiale. Secondo TheWrap la Warner Bros. intende coinvolgere una star di grande caratura per interpretare Bannon.

Come noto, McKay è collegato anche ad altri progetti ambiziosi (quanto, per ora, avvolti ancora nel mistero): dovrebbe dirigere infatti Nightwing per la Warner Bros. / DC Films e Dungeouns & Dragons per la Paramount Pictures.