tempo di lettura 1'

Dal 15 al 18 novembre si terrà la settima edizione di, una manifestazione dedicata al libro e alla lettura.

Anche quest’anno l’Università Bocconi partecipa all’iniziativa, con ben 17 eventi e 5 mostre allestite all’interno del campus. Noi di BAD siamo stati coinvolti in uno di questi appuntamenti, intitolato IMAGINE – L’immaginario dai libri al grande e piccolo schermo. In occasione dell’imminente uscita del film targato Warner Bros. tratto dai fumetti DC Comics Aquaman, analizzeremo l’impatto dei cross-media, focalizzandoci sulla differenza tra un mezzo di comunicazione e l’altro. Sarà un’occasione anche per fare il punto sulla situazione del fumetto in Italia e nel resto del mondo, anche dal punto di vista economico, così come sullo sviluppo delle testate online e della comunicazione e diffusione di questi media.

L’appuntamento è per venerdì 16 novembre, alle ore 12.00 nella Sala Lettura della Libreria Egea (Viale Bligny 22, Milano). Interverranno Andrea Bedeschi (BadTaste.it) e Mirko Tommasino (BadComics.it). L’evento è realizzato da Culturit Bocconi in collaborazione con BAD, vi invitiamo a seguire il gruppo Facebook dedicato.