tempo di lettura 2'

È stato colui che, con il primo, ha contribuito a trasformare l’Universo Cinematografico della Marvel nel fenomeno globale attuale.

Parliamo, chiaramente, di Joss Whedon, il regista/sceneggiatore/produttore scelto dai Marvel Studios per supervisionare la Fase Due del’UCM. Nelle ore scorse, anche il filmmaker si è unito al cordoglio pubblico per la scomparsa di Stan Lee, deceduto ieri dopo essere stato trasportato d’urgenza al Cedars-Sinai Medical Center.

In un tweet ha scritto:

Stan Lee ha creato un universo dove, se un personaggio moriva, non poteva mai morire veramente.

Ora QUESTO SI CHIAMA pensare avanti.

Grazie per le tante cose che hai dato alla mia vita. Che non potrebbe mai prescindere da te

Stan Lee created a universe where, if a character was beloved enough, they could never really die.

Now THAT’S thinking ahead.

Thanks for so much of my life. You’ll never not be in it.

— Joss Whedon (@joss) 12 novembre 2018