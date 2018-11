tempo di lettura 1'

La Legenday Entertainment ha acquisito i diritti di sfruttamento di Black Hammer per creare un adattamento cinematografico e uno televisivo del fumetto di Jeff Lemire vincitore dell’Eisner Award.

Lemire si occuperà della produzione esecutiva insieme al co-creatore del fumetto e illustratore Dean Ormston. La storia è incentrata su un gruppo che comprende i più grandi paladini di una epoca perduta, intrappolati in una misteriosa città che non riescono ad abbandonare (Spiral City), dove vengono coinvolti in una battaglia cosmica conosciuta solo come l’Evento. La vicenda è ambientata dieci anni dopo il loro arrivo alla Black Hammer Farm e offre una visione indipendente del genere supereroistico, una decostruzione ed esplorazione delle moderne tecniche del racconto legato a uno dei filoni più noti e seguiti dei comics americani.

Pubblicato dalla Dark Horse Comics, Black Hammer è stato ideato da Lemire nel 2008 ma è uscito solo nel 2015. In Italia è stato pubblicato da Bao Publishing.

Potete leggere alcuni articoli sul fumetto su BadComics.it, inclusa la nostra intervista con Lemire realizzata pochi mesi fa:

Fonte: CS