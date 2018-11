Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Secondo quanto riportato da Deadline sarebbe entrata a far parte del cast di, adattamento del romanzo di Stephen Amidon “Il Capitale Umano” (opera che ha ispirato anche l’omonimo film di Paolo Virzì).

Il resto del cast è composto da Alex Wolff e Liev Schreiber. Alla regia del film ci sarà Marc Meyers che lavorerà su una sceneggiatura di Oren Moverman.

Ecco la sinossi del romanzo:

Drew Hagel ha trascorso gli ultimi dieci anni guardando la vita sgusciargli fra le dita: un matrimonio fallito, la sua attività che non è mai decollata, la figlia Shannon con cui non ha costruito un rapporto. Finché sopravviene l’amicizia di un potente finanziere, Quint Manning, che gli offre la possibilità del riscatto. Quello che Drew non sa è che anche Manning ha dei problemi simili ai suoi: una moglie delusa, un figlio alcolizzato e un.imminente bancarotta. Quando un terribile incidente lega definitivamente il destino delle due famiglie, e i loro figli vengono indagati per omicidio, Drew decide di approfittarne. Ma il suo tentativo di speculare sui sentimenti e sulla vita di chi gli sta intorno avrà tragiche conseguenze per tutti.