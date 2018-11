tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Variety (Grey’s Anatomy, Veep) sarebbe in trattative per interpretare il ruolo di Cassandra Cain in, lo spin-off “al femminile” di Suicide Squad diretto da Cathy Yan.

Creato da Doug Moench e Tom Mandrake, il personaggio è il boss malavitoso più potente di Gotham City, tra i più importanti nemici di Batman, e ha fatto il suo debutto su Batman n. 386 nel 1985. Negli anni due sono stati i volti di Maschera Nera: Roman Sionis (ossessionato dalle maschere, odia la famiglia Wayne e crea una maschera con l’ebano della bara del padre) e Jeremiah Arkham (direttore del manicomio criminale che prende il posto di Sionis quando questi viene ucciso da Catwoman).

Nel film di Cathy Yan, le protagoniste affronteranno proprio Maschera Nera, che sarà il villain. Nel cast, lo ricordiamo, ci saranno Margot Robbie come Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead come Huntress/Cacciatrice, JurneeSmollett–Bell come Black Canary e Rosie Perez come Renee Montoya e Ewan McGregor come Maschera Nera.