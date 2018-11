tempo di lettura 1'

Lo studio d’animazione Sony Pictures Imageworks lavorerà con Netflix per realizzare, nuovo progetto animato che sarà diretto da

Over the Moon è un musical d’animazione che racconta l’avventura di una bambina che decide di costruire un’astronave e di volare sulla Luna per incontrare la Dea della Luna. La pellicola uscirà nel 2020 nei cinema cinesi e online su Netflix nel resto del mondo.

Scritto da Audrey Wells (Shall we Dance) e prodotto da Gennie Rim e Janet Yang, Over the Moon avrà canzoni di Christopher Curtis, Marjorie Duffield ed Helen Park.

