tempo di lettura 1'

Solo qualche ora faha svelato al mondo il titolo ufficiale di Birds of Prey , cinecomic DC che si intitolerà, appunto,(And The Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn).

Alla luce di ciò Paul Dini, co-creatore (insieme a Bruce Timm) del personaggio di Harley Quinn ha voluto esprimere tutto il suo entusiasmo proprio sul titolo scelto per il lungometraggio.

Adoro il nuovo titolo del film perché spesso Harley scarabocchia sciocchezze e pensieri stravaganti su ogni cosa, come su un blocchetto del terapeuta, o come nell’introduzione al libro Sirens.

Ecco il suo pensiero scritto via Facebook:

Nel film le protagoniste affronteranno Maschera Nera, che sarà il villain, interpretato da Ewan McGregor. Nel cast, lo ricordiamo, ci saranno Margot Robbie come Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead come Huntress/Cacciatrice, Jurnee Smollett–Bell come Black Canary e Rosie Perez come Renee Montoya. Dovrebbe comparire anche Cassandra Cain.

Alla regia Cathy Yan, prima regista asio-americana a dirigere un cinecomic, che ha confermato che il film sarà vietato ai minori.

FONTE: CB