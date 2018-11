tempo di lettura 1'

A quanto pare si è trattato effettivamente di una coincidenza.

Ieri vi abbiamo raccontato di come, qualche mese fa, un follower di Ryan Reynolds avesse twittato alla star l’idea per una versione “family friendly” di Deadpool 2 in tutto e per tutto simile a quello che poi sarebbe effettivamente divenuto Once Upon a Deadpool.

Trovate tutto in questo articolo.

Qualche ora fa è stato lo stesso autore dei tweet, Michael Vincent Bramley, ad aver specificato di essersi chiarito con Ryan Reynolds:

.@VancityReynolds and I had a brief talk and I believe he was as confused as I was. It seems like this may all just have been a big, insane coincidence and I’m happy to leave it at that. I’m looking forward to seeing the movie in December! #deadpool #onceuponadeadpool

— M.V.B. (@MVBramley) 22 novembre 2018