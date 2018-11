tempo di lettura 4'

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa diramato dalla LEGO relativo ai nuovi set ispirati a The LEGO Movie 2 presto in commercio.

LEGO Group svela i nuovi set di costruzioni ispirati al film “The LEGO® Movie 2: The Second part”

– I Set di Costruzioni per i fan di tutte le età in vendita dal 1 dicembre –

LEGO Group ha svelato l’emozionante collezione di 16 set ispirati a “The LEGO® Movie 2: The Second Part,” il tanto atteso ed acclamato sequel, un fenomeno iniziato con “The LEGO Movie.” I nuovi set di costruzioni LEGO ispirati al film The LEGO Movie 2 sono dedicati a tutta la famiglia: dal set LEGO DUPLO® per i più giovani ai set LEGO System per ragazzi, ragazze e persino adulti. La collezione sfrutta i mattoncini LEGO a 360°, con minifigure e minidoll, per offrire ai fan di tutte età l’opportunità di ricreare l’azione e l’avventura del film.

“Per oltre 60 anni, i mattoncini LEGO hanno ispirato e sono stati un mezzo per narrare storie creative in tutto il mondo, pertanto non sorprende l’entusiasmo crescente per il primo film LEGO”, ha affermato Matthew James Ashton, vice presidente del design del Gruppo LEGO. “Il team ha collaborato con i film-maker per immaginare nuovi personaggi, veicoli, modelli e scene che mostrano il potere della creatività e dell’immaginazione attraverso il film; siamo certi che i fan LEGO di tutte le età trascorreranno ore e ore a costruire e ricostruire le avventure del film.”

I nuovissimi set di costruzioni saranno disponibili presso i migliori negozi di giocattoli, la grande distribuzione, sul sito http://shop.LEGO.com e nei LEGO store. I primi set saranno disponibili a partire dal 1 dicembre e ne seguiranno altri il 1 gennaio.

I set saranno disponibili in Italia dal 1 Gennaio 2019 e comprendono:

• 70832 La scatola delle costruzioni di Emmet! Età 5+, 125 pezzi, Euro 29.99

• 70833 La scatola delle costruzioni di Lucy! Età 5+, 141 pezzi, Euro 29.99

• 70822 Gli amici di Unikitty più dolci di sempre! Età 5+, 76 pezzi, Euro 9.99

• 70823 Il triciclo di Emmet! Età 7+, 173 pezzi, Euro 14,99

• 70824 Ecco a voi la Regina Wello Ke Wuoglio , Età 6+, 115 pezzi, Euro 19,99

• 70841 La squadra spaziale di Benny, Età 5+, 68 pezzi Euro 9,99

• 70821 Emmet e l’officina Aggiustatutto di Benny, Età 4+, 117 pezzi, Euro 19,99

• 70836 BatmanTM pronto alla battaglia e Barbacciaio, Età 6+, 168 pezzi, Euro 19,99

• 10895 I visitatori dal Pianeta DUPLO® di Emmet e Lucy, Età 2+, 53 pezzi Euro 29,99

• 70826 Il fuoristrada Rex-tremo di Rex! Età 7+, 230 pezzi, Euro 29,99

• 70827 Ultrakatty e Lucy la guerriera! Età 8+, 383 pezzi, Euro 29,99

• 70825 La scatola “costruisci quello che vuoi” della Regina Wello Ke Wuoglio! Età 6+, 455 pezzi Euro 44 ,99

• 70820 LEGO® Movie Maker, Età 8+, 482 pezzi, Euro 54,99

• 70829 Il Buggy fuggi-fuggi di Emmet e Lucy, Età 8+, 549 pezzi, Euro 49,99

• 70834 La tre-ruote Heavy Metal di Barbacciaio, Età 7+, 458 pezzi, Euro 64,99

• 70830 L’astronave Sorellare di Dolce Sconquasso! Età 9+, 500 pezzi, Euro 74,99

• 70831 La casa dei sogni/Razzo di soccorso di Emmet, Età 8+, 706 pezzi Euro 59,99 • 70828 Il party bus Pop-Up, Età 9+, 1,013 pezzi, Euro 89,99

• 70835 Il Rexplorer di Rex, Età 7+, 1,172 pezzi, Euro 129,99

“The LEGO® Movie 2 – Una Nuova Avventura”, l’attesissimo sequel del film apprezzato dalla critica e campione di incassi, riunisce gli eroi di Bricksburg in una nuova avventura d’azione per salvare la loro amata città. Dopo cinque anni di vita meravigliosa, ora gli abitanti della cittadina devono affrontare una nuova e gigantesca minaccia: i LEGO DUPLO®, degli invasori venuti dallo spazio, che distruggono tutto più velocemente di quanto si possa ricostruire. La battaglia per sconfiggerli e riportare l’armonia nell’universo LEGO condurrà Emmet, Lucy, Batman e i loro amici in mondi lontani e inesplorati, tra cui una strana galassia in cui tutto è un musical. Saranno messi alla prova il loro coraggio, la creatività e le abilità dei MastriCostruttori, e si scoprirà quanto siano davvero speciali.

Il cast vocale originale è lo stesso del primo film, con Chris Pratt nei panni di Emmet, Elizabeth Banks in quelli di Lucy (aka Wyldstyle), Will Arnett nei panni di LEGO Batman, Nick Offerman nel ruolo di Metal Beard, Alison Brie in quello di Unikitty e Charlie Day nel ruolo di Benny. A loro si aggiungono Tiffany Haddish, Stephanie Beatriz e Arturo Castro, rispettivamente i nuovi personaggi Queen WatevraWa’ Nabi, Sweet Mayhem e Ice Cream Cone.

“The LEGO® Movie 2 – Una Nuova Avventura” è diretto da Mike Mitchell (“Shrek e vissero felici e contenti”, “Trolls”, “Sky High – Scuola di superpoteri”), e prodotto da Dan Lin, Phil Lord, Christopher Miller e Roy Lee, la squadra creativa della saga LEGO che ha debuttato nel 2014 con “The LEGO Movie”. La sceneggiatura è di Phil Lord, Christopher Miller e Matthew Fogel, da una storia di Phil Lord e Christopher Miller, basata sui mattoncini gioco LEGO.The LEGO Movie 2 uscirà l’8 febbraio 2019 in tutto il mondo.