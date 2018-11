tempo di lettura 2'

A inizio maggio abbiamo appreso, “per bocca del diretto interessato”, il celeberrimo villain apparso in“esiliato” sul pianeta Vormir dopo aver toccato il tesseract e diventato, suo malgrado, il custode della Gemma dell’Anima, era interpretato da Ross Marquand che, nella serie tv di The Walking Dead, veste i panni di Aaron (nel primo Captain America era Hugo Weaving a impersonarlo).

Nell’ultimo episodio di The Talking Dead, Marquand è stato interpellato circa l’eventuale ritorno del personaggio in Avengers 4, ma, ovviamente, a evitato con scaltrezza il proiettile:

Non lo so. Non posso rispondere a questa domanda. Davvero, non lo so.

Difficile ipotizzare che non sappia se il suo personaggio comparirà o meno nel “capitolo finale” di Avengers, ma, di sicuro, è palese che non voglia contravvenire alle eventuali clausole dei Marvel Studios in materia di divulgazione delle informazioni. D’altronde, nella medesima intervista a EW in cui aveva svelato la sua partecipazione al film raccontava:

La tua co-star di The Walking Dead, Danai Gurira, fa parte del cast del film e appare in Infinity War nei panni di Okoye. Le hai scritto dopo aver ottenuto il ruolo? No. Non l’ho detto a nessuno. Quegli accordi di non divulgazione che ti fanno firmare non vanno presi alla leggera. Non l’ho detto a nessuno fino a che il film non è uscito. L’ho solo detto alla mia amica che ho portato alla premiere perché doveva esserci un motivo se avevo i biglietti. Ma mi sono limitato a dirle “Non posso dirti chi interpreto, ma ti posso dire che faccio parte di questo film. Vuoi venire? Ma non puoi farne parola con nessuno, non l’ho detto neanche ai miei genitori”. Ho dovuto tenere la bocca chiusa per sei mesi ed è davvero difficile quando non vorresti fare altro che condividere il tuo entusiasmo per la cosa.

Quanto attendete Avengers 4? Ditecelo nei commenti!

Gli Avengers torneranno il 3 maggio 2019. Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.