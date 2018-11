tempo di lettura 1'

Nei mesi scorsi abbiamo pubblicato svariati aggiornamenti sul franchise di

Anche se resta da capire come verrà gestito un brand Rated-R come questo nel momento in cui l’acquisizione della Fox da parte della Disney diventerà operativa, allo stato attuale delle cose sappiamo che Matthew Vaughn e la sua casa di produzione hanno in programma un prequel, il terzo capitolo della storyline “principale”, uno spin-off sugli Statesman e una serie tv.

Durante la promozione stampa di Robin Hood – L’Origine della Leggenda, Taron Egerton (che ha già confermato che, logicamente, non apparirà nel prequel) ha condiviso con Empire le sue idee circa il futuro del personaggio che interpreta, Eggsy.

Mi piacerebbe fare un terzo capitolo che sia un degno terzo appuntamento con qualcosa che ha avuto una parte molto importante nella mia vita. Poi sogno di appendere il completo nell’armadio per 10, 15 anni per poi tornare e passare il testimone a una nuova recluta. È quello che mi piacerebbe fare, penso potrebbe essere divertente. Ma dovremmo allontanarci un po’ dalla saga prima di poter fare qualcosa del genere.

L’attore ha anche ammesso di sperare che il terzo Kingsman possa ricevere un apprezzamento superiore rispetto al Cerchio d’Oro (rivelatosi comunque un ottimo successo commerciale):

Per certi versi, non era concepito bene come il primo.

